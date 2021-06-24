FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +24
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
15
Печать

Беглов: футбол в ковиде не виноват

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что в третьей волне коронавируса не стоит ругать проведение футбольного чемпионата. Об этом он заявил в эфире телеканала 78 24 июня.

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, мы бы жили по-другому. Футбол не виноват — пришел новый штамм», — заявил он.

По словам Беглова, в город приехали 5 тысяч туристов и все сдали тест на коронавирус.

Ранее губернатор призвал к нулевой толерантности по отношению к тем, кто не сделал прививку.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

yaprotiv
ага сам пришел, своим пешком
Анира
Как надоело все это. Что
не новость, что не слово от "великих", то бред сумасшедшего.
orlovandrei1986
Бред сивой кобылы...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний