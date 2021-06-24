Беглов: футбол в ковиде не виноват

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что в третьей волне коронавируса не стоит ругать проведение футбольного чемпионата. Об этом он заявил в эфире телеканала 78 24 июня.

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, мы бы жили по-другому. Футбол не виноват — пришел новый штамм», — заявил он.

По словам Беглова, в город приехали 5 тысяч туристов и все сдали тест на коронавирус.

Ранее губернатор призвал к нулевой толерантности по отношению к тем, кто не сделал прививку.