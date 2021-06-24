Губернатор Петербурга рассказал, что намерен сделать повторную прививку

Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал 24 июня в эфире телеканала 78.

«Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — заявил он.

Стоит отметить, что о вакцинации губернатора сообщалось на его странице «ВКонтакте» 1 марта. Он сделал прививку «Спутником».

Ранее о повторной вакцинации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.