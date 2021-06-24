FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +30
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Губернатор Петербурга рассказал, что намерен сделать повторную прививку

Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал 24 июня в эфире телеканала 78.

«Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. Прошло 6–7 месяцев, мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку», — заявил он.

Стоит отметить, что о вакцинации губернатора сообщалось на его странице «ВКонтакте» 1 марта. Он сделал прививку «Спутником».

Ранее о повторной вакцинации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brezhnev
Берегите себя, «отец родной»!
zelf
Что, подсел?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний