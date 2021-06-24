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Погибший экипаж вертолета Ми-8 уводил машину от деревни под Петербургом перед крушением

Вертолет Ми-8 упал в поле, а не на жилые дома, стараниями экипажа. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск нацгвардии.

Как уточнили в ведомстве, экипаж вертолёта до последнего уводил машину от жилых зданий населённого пункта. Что послужило причиной крушения пока доподлинно неизвестно.

Вертолет упал в поле рядом с деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти ближе к девяти часам вечера 24 июня. На борту было три человека. Они погибли. Транспортный боевой Ми-8 упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. Он принадлежал авиационной эскадрилье Северо-Западного округа войск нацгвардии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

prohor1969
Слушайте, но совсем уж бред не надо писать.
Вертолет невозможно увести в сторону, это не самолёт.
Если есть возможность им управлять, то надо садиться.
Причин падения вертолета по факту немного и при всех невозможно совершить какие либо осмысленные действия по управлению машиной.
Фактически список причин конечен: разрушение главного либо хвостового редуктора, "гайки жизни", отрыв либо разрушение лопастей, отрыв хвостовой балки.
В остальных случаях всегда можно совершить управляемую посадку разной степени жёсткости.
Это трагедия, безусловно, так давайте у этому и относиться, как к трагедии. А уж роли каждого как минимум покажет бортовой регистратор.
Daharlem
У нас, помимо росгвардии ещё и нацгвардия есть? Интересно…
nuga
Бедняги,вечная память!
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