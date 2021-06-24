Погибший экипаж вертолета Ми-8 уводил машину от деревни под Петербургом перед крушением

Вертолет Ми-8 упал в поле, а не на жилые дома, стараниями экипажа. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск нацгвардии.

Как уточнили в ведомстве, экипаж вертолёта до последнего уводил машину от жилых зданий населённого пункта. Что послужило причиной крушения пока доподлинно неизвестно.

Вертолет упал в поле рядом с деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти ближе к девяти часам вечера 24 июня. На борту было три человека. Они погибли. Транспортный боевой Ми-8 упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. Он принадлежал авиационной эскадрилье Северо-Западного округа войск нацгвардии.