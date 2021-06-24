Дождливый четверг создал ряд проблем для жителей Курортного района Петербурга вечером 24 июня. В Сестрорецке под водой оказались городские улицы, побегать с ведёрком в руках также пришлось жителям многоэтажки.
В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы публикуют фотографии затопленных городских улиц в Сестрорецке.
О подтоплении в девятиэтажном доме 32 на Дубковском шоссе его жильцы рассказали в группе «Неизданное. ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По их словам, дождевая вода проникла в парадные, а также квартиры, расположенные на последних этажах.
«Связано с забитой мусором ливневой трубой, службы оповещены. В настоящее время пострадавшие останутся без электроэнергии (до просушивания). Надеемся на своевременно принятые меры, если не успеют сработать, то зальёт повторно…» — пишут местные жители.
«Фонтанка» обратилась в администрацию Курортного района Петербурга. В пресс-службе не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив обратиться с вопросом подтоплений в рабочие часы.
Невыносимая жара держалась в городе с прошлой недели, несколько раз были побиты температурные рекорды. Долгожданный дождь полил в четверг, 24 июня.