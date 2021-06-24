Дождливый четверг создал ряд проблем для жителей Курортного района Петербурга вечером 24 июня. В Сестрорецке под водой оказались городские улицы, побегать с ведёрком в руках также пришлось жителям многоэтажки. В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы публикуют фотографии затопленных городских улиц в Сестрорецке.

О подтоплении в девятиэтажном доме 32 на Дубковском шоссе его жильцы рассказали в группе «Неизданное. ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По их словам, дождевая вода проникла в парадные, а также квартиры, расположенные на последних этажах.