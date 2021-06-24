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Федеральная таможенная служба опровергла возбуждение дела в отношении IKEA за неуплату пошлин на миллиард

Российская таможня отрицает возбуждение дела в отношении IKEA

ФТС опровергла прошедшую в СМИ информацию о возбуждении дела в отношении российского подразделения IKEA с требованием доплатить миллиард рублей.

«Информация о возбуждении ФТС уголовного дела в отношении российского подразделения IKEA не соответствует действительности. В настоящее время в отношении ООО «ИКЕА Торг» завершена таможенная проверка. Говорить о сути и сумме претензий к компании со стороны российской таможни считаем некорректным», — сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что российская таможня хочет взыскать с мебельного ретейлера IKEA якобы недополученный миллиард рублей пошлин. В IKEA журналистам сообщили, что готовы оспаривать претензии ведомства, но этого не потребовалось.

Российское подразделение IKEA относится к десятке самых популярных в шведском мебельном конгломерате. В стране, по данным компании, работает 24 магазина IKEA.

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