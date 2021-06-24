Федеральная таможенная служба возбудила административное дело против IKEA за неуплату миллиарда рублей пошлин

Российская таможня обвиняет мебельного ретейлера IKEA в том, что на протяжении трёх лет он занижал сумму лицензионных сборов и благодаря ложной оценке стоимости смог сэкономить на пошлинах более миллиарда рублей. Об этом пишет Bloomberg 24 июня.



Пресс-служба IKEA на запрос журналистов сообщила, что знает о претензиях ведомства и готовится оспаривать их.



По оценкам Bloomberg, российское подразделение шведского мебельного гиганта входит в десятку самых крупных по объёмам продаж. Сама IKEA сообщает о 24 магазинах, которые действуют на территории России.

