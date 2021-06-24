Федеральная таможенная служба возбудила административное дело против IKEA за неуплату миллиарда рублей пошлин

Российская таможня обвиняет мебельного ретейлера IKEA в том, что на протяжении трёх лет он занижал сумму лицензионных сборов и благодаря ложной оценке стоимости смог сэкономить на пошлинах более миллиарда рублей. Об этом пишет Bloomberg 24 июня.
Пресс-служба IKEA на запрос журналистов сообщила, что знает о претензиях ведомства и готовится оспаривать их.
По оценкам Bloomberg, российское подразделение шведского мебельного гиганта входит в десятку самых крупных по объёмам продаж. Сама IKEA сообщает о 24 магазинах, которые действуют на территории России.
Это не первое дело в отношении шведских ретейлеров в России. До прецедента с IKEA аналогичные иски получило российское подразделение группы компаний Hennes & Mauritz AB (бренд H&M). Российская таможня в феврале смогла взыскать с «дочки» шведского конгломерата 3 миллиарда рублей.