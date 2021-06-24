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Федеральная таможенная служба возбудила административное дело против IKEA за неуплату миллиарда рублей пошлин

Российская таможня возбудила дело против IKEA за миллиардную экономию на пошлинах

Российская таможня обвиняет мебельного ретейлера IKEA в том, что на протяжении трёх лет он занижал сумму лицензионных сборов и благодаря ложной оценке стоимости смог сэкономить на пошлинах более миллиарда рублей. Об этом пишет Bloomberg 24 июня.

Пресс-служба IKEA на запрос журналистов сообщила, что знает о претензиях ведомства и готовится оспаривать их.

По оценкам Bloomberg, российское подразделение шведского мебельного гиганта входит в десятку самых крупных по объёмам продаж. Сама IKEA сообщает о 24 магазинах, которые действуют на территории России.

Это не первое дело в отношении шведских ретейлеров в России. До прецедента с IKEA аналогичные иски получило российское подразделение группы компаний Hennes & Mauritz AB (бренд H&M). Российская таможня в феврале смогла взыскать с «дочки» шведского конгломерата 3 миллиарда рублей.

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Комментарии (3)

O-o!
Пипец.. не будет икеи, выдавливают.. жаль.. Аллигатор закольцевался и начинает жрать себе хвост.. у тупой государственной машины интеллекта не наблюдается и даже не подразумевается. Ощущение, что ОПГ "власть" потихоньку начинает паковать чемоданы и поглядывает на свои ПМЖ
mjaroslav
Интересно: а каким образом можно доказать факт ложной оценки стоимости товаров за три года?
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