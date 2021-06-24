Смольный открыл сады и скверы в Петербурге. Шторма больше не ждут

Сады и скверы Петербурга, вход в которые был закрыт днем 24 июня из-за угрозы шторма, вновь открыты. Об этом 24 июня сообщили в комитете по благоустройству города.



«Шторм обошел Петербург стороной», — уточнили в ведомстве. Там также заявили, что в дежурную службу комитета информации о происшествиях из-за непогоды не поступало.



При этом в Смольном напомнили, что на пятницу, 25 июня, в Петербурге также объявлено штормовое предупреждение. «По прогнозу синоптиков ожидается, что порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду. При необходимости комитет по благоустройству примет решение о закрытии садов и скверов с учетом погодных условий», — заявили в пресс-службе ведомства.

