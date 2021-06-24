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Сады и скверы Петербурга закрывают из-за усиления ветра

Ряд садов и скверов Петербурга закрывают из-за ухудшения погоды. Об этом 24 июня сообщили в комитете по благоустройству города.

Там уточнили, что пришедший в Северную столицу дождь, по прогнозам синоптиков, будут сопровождать грозы и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.

«На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на ул. Декабристов, 22», — рассказали в комблаге.

И попросили радующихся дождю петербуржцев соблюдать меры предосторожности. Об упавших деревьях и подтоплениях можно сообщать по телефону горячей линии 314-60-13.

Напомним, в конце мая непогода повалила в Северной столице более 350 деревьев.

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Комментарии (7)

nalchik11
А что, война уже началась? Прошел сильный дождь кое-где, местами покапало еле-еле. Ветер не ураганный, деревья не валит. Теперь по любому поводу истерить будут?
Danik
Купчино.
Чуть покапало и солнце сквозь дымку. Ветра нет.
МЧС тоже не видать! )
orlovandrei1986
имитация бурной деятельности - сады закрыли, сады открыли... бюджет попили.... высаживать в городе новые деревья и устанавливать скамейки через каждый 1 км не пробовали? =/
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