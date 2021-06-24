Сады и скверы Петербурга закрывают из-за усиления ветра

Там уточнили, что пришедший в Северную столицу дождь, по прогнозам синоптиков, будут сопровождать грозы и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.



«На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на ул. Декабристов, 22», — рассказали в комблаге.

И попросили радующихся дождю петербуржцев соблюдать меры предосторожности. Об упавших деревьях и подтоплениях можно сообщать по телефону горячей линии 314-60-13.

