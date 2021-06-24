Эргашев, не выходя из отпуска, пригрозил Петербургу ограничениями

Петербуржцев ждут очередные ограничения, если они не будут прививаться и не удастся сформировать коллективный иммунитет. Об этом 24 июня заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Ранее он ушел в отпуск на месяц.

«Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Ее недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем. Делать прививку или нет — это выбор каждого человека. Но нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе. От каждого из нас зависит, будет ли в Петербурге сформирован коллективный иммунитет или введены очередные ограничения», — говорится в сообщении на странице Эргашева во «ВКонтакте».