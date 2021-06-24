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Эргашев, не выходя из отпуска, пригрозил Петербургу ограничениями

Петербуржцев ждут очередные ограничения, если они не будут прививаться и не удастся сформировать коллективный иммунитет. Об этом 24 июня заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Ранее он ушел в отпуск на месяц.

«Я неоднократно говорил о том, что вакцинация — это одна из самых эффективных мер защиты от COVID-19. Ее недостаточные темпы приводят к росту заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем. Делать прививку или нет — это выбор каждого человека. Но нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе. От каждого из нас зависит, будет ли в Петербурге сформирован коллективный иммунитет или введены очередные ограничения», — говорится в сообщении на странице Эргашева во «ВКонтакте».

По его словам, сейчас петербуржцы делают свой выбор в сторону вакцинации. Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тысяч человек. Однако темпы роста заболеваемости пока не снижаются.

Как писала «Фонтанка», заместитель Беглова по здравоохранению ушел в отпуск на месяц во время третьей волны COVID-19 в Петербурге.

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Комментарии (6)

265115248
теперь "коллективный иммунитет" зависит только от вакцины?
от количества переболевших уже не зависит?
265115248
эй, эргашев, погугли прошлогодние: "выходы на плато, коллективный иммунитет и прочий бред"!
все тупые меры не имеют ничего общего с медициной.
aaignat
Кто-то что-то пишет на странице с фотощкой какого-то чинуши на портале жирного узбека
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