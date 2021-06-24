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Двухлетний мальчик разбился в Мурино, выпав из окна. Безутешная мать рыдала над телом малыша

В Ленобласти двухлетний мальчик погиб, выпав из окна

Двухлетний малыш стал очередной жертвой жары под Петербургом. Ребёнок выпал из окна многоэтажки на Воронцовском бульваре в Мурино. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 24 июня.

В комментариях местные жители пишут, что рядом с телом малыша была замечена рыдающая мама. Всеволожская городская прокуратура уже начала проверку по факту гибели ребёнка.

По предварительным данным 47news, семья погибшего проживает на шестом этаже, москитная сетка на окне не была установлена. На месте работают сотрудники Следственного комитета Ленобласти.

В Петербурге с приходом жары из окон выпали 20 детей. Погиб каждый третий.

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Комментарии (16)

killbeachtrash
А производителям окон придумать ограничения и сделать никак вставные а ? Или все в "блочеры" подались и совсем мозги отшибло напрочь ? Жуткая трагедия. Соболезнование родным.
_________
Надо законодателям что-то с этим делать. Возможно запретить продажу и экспулатацию открывающихся нараспашку окон.
miaow
Сколько чутких людей в комментах, просто потрясающе.
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