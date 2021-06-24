Двухлетний малыш стал очередной жертвой жары под Петербургом. Ребёнок выпал из окна многоэтажки на Воронцовском бульваре в Мурино. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 24 июня.

В комментариях местные жители пишут, что рядом с телом малыша была замечена рыдающая мама. Всеволожская городская прокуратура уже начала проверку по факту гибели ребёнка.



По предварительным данным 47news, семья погибшего проживает на шестом этаже, москитная сетка на окне не была установлена. На месте работают сотрудники Следственного комитета Ленобласти.

