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Промсвязьбанк заключил в Петербурге соглашение с АО «Корпорация морского приборостроения» и НСПК «Мир»

В ходе Х Международного военно-морского салона ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Корпорация морского приборостроения» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил 24 июня председатель ПСБ Петр Фрадков.

Он добавил, что сегодня же состоялось подписание соглашения с национальной системой платежных карт «Мир». «Мы выходим на новые программы поддержки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предлагаем не только льготные ипотеки, но и обслуживание. В частности, сегодня подписали соглашение по выпуску универсальной карты сотрудникам ОПК. Она позволит иметь доступ к спектру услуг, необходимых именно для конкретного работника и его семьи», — сказал он.

ПСБ финансирует предприятия для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов по модернизации и диверсификации производства. «Производство военной морской техники — это одно из основных наших направлений, сейчас объем портфеля по данному направлению превышает 600 млрд рублей», — добавил Фрадков.

Рост активов к концу года, как рассчитывают в ПСБ, составит минимум 3,5 трлн рублей. «Это тот минимум, о котором мы можем с уверенностью говорить. При этом это беспрецедентный рост. Три года подряд мы по активам растем по 30% в год. Кредитный портфель из них — 2 трлн рублей, это по оборонному направлению, гражданскому и так далее», — сказал он.

Ранее, как писала «Фонтанка», на Международном военно-морском салоне губернатор города Александр Беглов сообщил, что в городе в настоящий момент строится 50 кораблей и судов различных классов.

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