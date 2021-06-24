Беглов: В Петербурге сейчас строится 50 кораблей и судов различных классов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас в городе строят 50 кораблей. Об этом он сообщил 24 июня на торжественном открытии X Международного военно-морского салона.

«Сегодня наши предприятия полностью загружены как оборонными, так и гражданскими заказами. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные в мире атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда, плавающие энергоблоки», — сказал Беглов.



Прошлый год, несмотря на пандемию коронавируса, по его словам, был плодотворным для судостроительства. Отрасль показала рост в 12%. В 2020-м, как отметил губернатор, было заложено 11 кораблей и столько же спущено на воду.

