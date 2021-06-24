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Беглов: В Петербурге сейчас строится 50 кораблей и судов различных классов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас в городе строят 50 кораблей. Об этом он сообщил 24 июня на торжественном открытии X Международного военно-морского салона.

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»
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«Сегодня наши предприятия полностью загружены как оборонными, так и гражданскими заказами. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные в мире атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда, плавающие энергоблоки», — сказал Беглов.

Прошлый год, несмотря на пандемию коронавируса, по его словам, был плодотворным для судостроительства. Отрасль показала рост в 12%. В 2020-м, как отметил губернатор, было заложено 11 кораблей и столько же спущено на воду.

После торжественного открытия в программе губернатора — посещение выставочного раздела, где на площади свыше 13 тысяч квадратных метров размещены экспозиции более 270 компаний, в том числе 16 иностранных.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как прошёл первый день Военно-морского салона. Участников к стендам зазывали угощениями, а среди ракет продавали плиты для подлодок. У причалов пассажирского порта «Морской фасад» стоят 17 кораблей, лодок и катеров, однако увидят их лишь участники форума.

МВМС-2021 проходит в Петербурге с 23 по 27 июня. Организатором салона является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — ООО «Морской салон».

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

265114735
Чем корабль отличается от судна? И сколько тех и тех?
Malyshev73
Строят ,строят .а построить не могут. Нет народу. Померли все специалисты от ковида и старости
efela
А какое дело губеру, до того, что строится на коммерческих предприятиях? Его то в этом какая заслуга? Он бы лучше рассказал как городские объекты строятся - метро к примеру.
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