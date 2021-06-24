Беглов: В Петербурге сейчас строится 50 кораблей и судов различных классов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас в городе строят 50 кораблей. Об этом он сообщил 24 июня на торжественном открытии X Международного военно-морского салона.
«Сегодня наши предприятия полностью загружены как оборонными, так и гражданскими заказами. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Это самые крупные и мощные в мире атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки, траулеры, гражданские суда, плавающие энергоблоки», — сказал Беглов.
Прошлый год, несмотря на пандемию коронавируса, по его словам, был плодотворным для судостроительства. Отрасль показала рост в 12%. В 2020-м, как отметил губернатор, было заложено 11 кораблей и столько же спущено на воду.
После торжественного открытия в программе губернатора — посещение выставочного раздела, где на площади свыше 13 тысяч квадратных метров размещены экспозиции более 270 компаний, в том числе 16 иностранных.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как прошёл первый день Военно-морского салона. Участников к стендам зазывали угощениями, а среди ракет продавали плиты для подлодок. У причалов пассажирского порта «Морской фасад» стоят 17 кораблей, лодок и катеров, однако увидят их лишь участники форума.
МВМС-2021 проходит в Петербурге с 23 по 27 июня. Организатором салона является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — ООО «Морской салон».