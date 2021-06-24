Мы за безопасный SUP. Прививайся и плыви с нами

Больше 1100 любителей сапсёрфа из России и зарубежья уже зарегистрировались на «Фонтанка-SUP», который пройдёт 31 июля в Петербурге. Фестиваль — карнавал, придуманный и организованный пять лет назад городским порталом «Фонтанка.ру», вошёл в число крупнейших SUP-фестивалей мира. Этого дня с нетерпением ждут не только сапсёрферы, но и жители города. Многие туристы специально приезжают посмотреть на необычное водное приключение петербургского лета.

Организаторы призывают всех участников и гостей SUP-феста вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих. Время, чтобы пройти курс из двух прививок, ещё есть. Мы за безопасный SUP!