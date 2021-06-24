Мы за безопасный SUP. Прививайся и плыви с нами

Больше 1100 любителей сапсёрфа из России и зарубежья уже зарегистрировались на «Фонтанка-SUP», который пройдёт 31 июля в Петербурге. Фестиваль — карнавал, придуманный и организованный пять лет назад городским порталом «Фонтанка.ру», вошёл в число крупнейших SUP-фестивалей мира. Этого дня с нетерпением ждут не только сапсёрферы, но и жители города. Многие туристы специально приезжают посмотреть на необычное водное приключение петербургского лета.
Организаторы призывают всех участников и гостей SUP-феста вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих. Время, чтобы пройти курс из двух прививок, ещё есть. Мы за безопасный SUP!
На территории SUP-феста будут соблюдены все меры безопасности по снижению рисков распространения COVID-19, установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения:
- При входе у всех посетителей будут измерять температуру — если она будет повышена, организаторы имеют право не допускать на территорию фестиваля;
- Организаторы и волонтёры будут в масках и перчатках;
- В фестивальном городке будет дежурить врач;
- Перед мероприятием, во время и по его окончанию будет проводится санитарная обработка помещений, оборудования и санузлов лицензированной организацией;
- На территории фестиваля будут установлены места и оборудование для дезинфекции рук.
Всех гостей и участников «Фонтанка-SUP-2021» мы просим соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 — 2 метров, иметь при себе и использовать средства индивидуальной защиты. Берегите себя!
Напомним, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Также предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.
- Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
- Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено.
- Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.
Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:
- На странице в ВК;
- На странице в ФБ;
- В инстаграме fontankasup.
Организатор фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.
ПАРТНЕРЫ VI Международного фестиваля Фонтанка-SUP:
Арктический партнер — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway