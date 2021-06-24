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Мы за безопасный SUP. Прививайся и плыви с нами

Чуть больше месяца остается до старта VI Международного фестиваля-карнавала сапсёрфинга в Петербурге «Фонтанка-SUP». А это значит, что у вас как раз есть время, чтобы успеть сделать обе прививки от коронавируса, чтобы защитить себя и других участников SUP-феста от COVID-19.

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Больше 1100 любителей сапсёрфа из России и зарубежья уже зарегистрировались на «Фонтанка-SUP», который пройдёт 31 июля в Петербурге. Фестиваль — карнавал, придуманный и организованный пять лет назад городским порталом «Фонтанка.ру», вошёл в число крупнейших SUP-фестивалей мира. Этого дня с нетерпением ждут не только сапсёрферы, но и жители города. Многие туристы специально приезжают посмотреть на необычное водное приключение петербургского лета.

Организаторы призывают всех участников и гостей SUP-феста вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих. Время, чтобы пройти курс из двух прививок, ещё есть. Мы за безопасный SUP!

На территории SUP-феста будут соблюдены все меры безопасности по снижению рисков распространения COVID-19, установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения:

  • При входе у всех посетителей будут измерять температуру — если она будет повышена, организаторы имеют право не допускать на территорию фестиваля;
  • Организаторы и волонтёры будут в масках и перчатках;
  • В фестивальном городке будет дежурить врач;
  • Перед мероприятием, во время и по его окончанию будет проводится санитарная обработка помещений, оборудования и санузлов лицензированной организацией;
  • На территории фестиваля будут установлены места и оборудование для дезинфекции рук.

Всех гостей и участников «Фонтанка-SUP-2021» мы просим соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 — 2 метров, иметь при себе и использовать средства индивидуальной защиты. Берегите себя!

Напомним, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Также предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.

  • Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
  • Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено.
  • Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:

  • На странице в ВК;
  • На странице в ФБ;
  • В инстаграме fontankasup.

Организатор фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.

ПАРТНЕРЫ VI Международного фестиваля Фонтанка-SUP:

Арктический партнер — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

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Комментарии (7)

michailPotapov
К какому сроку надо привиться? Печеньки будут?
aaignat
Не брезгуют баблишком от крысёнка
Вашъ Хозяинъ
Ну уж нафиг! Поплаваю в сторонке!
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