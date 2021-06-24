Как сообщили 24 июня в ГУ МВД по Петербургу и области, пешеход и автомобиль не разминулись в половине двенадцатого часа дня на Дворцовой набережной, 6. Внедорожник, ехавший в сторону Троицкого моста, сбил женщину лет сорока на вид. От полученных травм она скончалась.



Судя по кадрам, женщина рванула через дорогу, не дождавшись зелёного сигнала светофора. Она благополучно преодолела поток машин, ползущих в сторону Дворцового моста, но не заметила внедорожник, ехавший по свободной встречной полосе.