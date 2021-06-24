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Смертельная авария на Дворцовой попала на видео: женщина-пешеход не дождалась «зелёный»

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, погибшей в аварии в центре Петербурга. Дорожное происшествие попало на видео, запись есть в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщили 24 июня в ГУ МВД по Петербургу и области, пешеход и автомобиль не разминулись в половине двенадцатого часа дня на Дворцовой набережной, 6. Внедорожник, ехавший в сторону Троицкого моста, сбил женщину лет сорока на вид. От полученных травм она скончалась.

Судя по кадрам, женщина рванула через дорогу, не дождавшись зелёного сигнала светофора. Она благополучно преодолела поток машин, ползущих в сторону Дворцового моста, но не заметила внедорожник, ехавший по свободной встречной полосе.

По словам читателей, после полудня накрытое тело лежало на тротуаре у Мраморного переулка, автомобилисты объезжали последствия аварии. В сторону Троицкого моста движение было затруднено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Сергей Кириллов
Ну а чего тут.... Обоюдка чистая. Один сядет, о второй "или хорошо, или никак". Оба - абсолютно заслужили.

Очень жалко, что по нашим законам, даже если бы пешеход выжил, он бы всё равно не понёс никакой ответственности.
Rovesnik_Kommunizma
Эх, люди-люди, хер на блюде.
Сегодня на Невском наблюдал, как троллейбус еле увернулся, чтоб не сбить старпера тупо прущего на красный.
Савва Морозов
Внедорожнику уже жёлтый был, а разрешающий - только зелёный. Тем более - не снизил скорость перед ПП.
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