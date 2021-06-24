Как сообщили «Фонтанке» читатели, пешеход попал под колёса автомобиля у пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Травмы оказались не совместимы с жизнью. По словам читателей, около половины двенадцатого накрытое тело лежало на тротуаре. Получасом позже водители наблюдали ту же картину.
Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»
«Тело на тротуаре. Сбил, вроде, «Ленд Крузер Прадо», повреждений у него почти нет. Три машины ДПС и скорая на месте», — рассказывает читательница Ирина, добавляя, что на проезжей части кровь, и «все объезжают».
По данным на 12:30, «Яндекс» по-прежнему фиксирует пробку. По Дворцовой набережной движение затруднено от Мошкова переулка до Троицкого моста.