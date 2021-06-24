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На Дворцовой водители объезжают последствия аварии. На тротуаре — тело

В центре Петербурга в ДТП погиб человек

Смертельная авария произошла в центре Петербурга в первой половине дня 24 июня.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, пешеход попал под колёса автомобиля у пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка. Травмы оказались не совместимы с жизнью. По словам читателей, около половины двенадцатого накрытое тело лежало на тротуаре. Получасом позже водители наблюдали ту же картину.

Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»

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«Тело на тротуаре. Сбил, вроде, «Ленд Крузер Прадо», повреждений у него почти нет. Три машины ДПС и скорая на месте», — рассказывает читательница Ирина, добавляя, что на проезжей части кровь, и «все объезжают».

По данным на 12:30, «Яндекс» по-прежнему фиксирует пробку. По Дворцовой набережной движение затруднено от Мошкова переулка до Троицкого моста.

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