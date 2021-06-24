В Петербурге появится новый бизнес-инкубатор. Для его создания пришлось поменять федеральный закон

Изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были предложены председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым по инициативе правительства Санкт-Петербурга и Фонда имущества Санкт-Петербурга. Госдума приняла поправки в закон в трех чтениях за беспрецедентно короткий срок — в течение двух месяцев.

Согласно законопроекту, предприятия, которые уже осуществляют или готовы оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, смогут получить официальный статус и войти в реестр организаций инфраструктуры.



Благодаря этому на базе АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» может быть создан новый городской бизнес-инкубатор. Как рассказал «Фонтанке» первый заместитель комитета по промышленной политике Александр Ситов, его запуск планируется уже этой осенью.

О планах создания новой формы поддержки малого бизнеса ранее уже рассказывала «Фонтанка». Это совместный проект АО «Фонд имущества» (на 100% принадлежит городу) и комитета по промышленной политике. Предполагалось, что малый и средний бизнес из приоритетных отраслей получит от города помещения на льготных условиях, а Центр развития и поддержки предпринимательства будет оказывать им консультационную и информационную поддержку. Ранее бизнес-инкубатор уже был включен в городскую программу развития предпринимательства.

В Фонде имущества «Фонтанке» сообщили, что комитет по имуществу уже готовит список помещений, в которых разместится бизнес-инкубатор. Это будут объекты нежилого фонда из списка предназначенных для предоставления малому и среднему бизнесу на льготных условиях. «По программе до 2024 года должно быть 320 объектов. Возможно, будем корректировать в сторону увеличения», — отметили в Фонде имущества. Общая площадь составит 20–25 тыс. кв. м. В Фонде имущества подчеркнули, что подготовка помещений для бизнес-инкубатора не потребует бюджетных расходов — ремонт будет сделан за счет собственных средств АО.

