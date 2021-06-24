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Глава Роспотребнадзора заявила об «инфодемии» в России и мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает новой угрозой человечеству «инфодемию». По её словам, это сознательное искажение информации о реальной ситуации с пандемией коронавируса.

«Новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией», — цитирует Попову 24 июня РИА Новости.

По её словам, инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.

Как писала «Фонтанка», с началом третьей волны Смольный заменил «коронавирусную справку» с данными о числе заболевших и госпитализированных отчетами об успешной вакцинации. Данные о свободных койках так и не публикуются ежедневно.

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Комментарии (14)

266109965
Это та самая Анна Попова, которая глава Роспотребнадзора и заодно - разработчик Эпивака?
Alex Kosh
Этот термин появился в активном употреблении год с лишним тому назад, но наши чиновники зарубежную прессу не читают. Как всегда, даже в мелочах, позади планеты всей.
aalex
Подождите, эту вакцину делают не анонимно, а собирая всю информацию. Так в чем проблема разбить по категориям граждан и показать привитых. далее показать привитых и проболевших до прививки. Показать тесты на антитела. вывести статистику по заболеваемости привитых. И все. если там все как в уши льют собянин и Ко, народ валом пойдет прививаться.
но нет же. тайна за семью печатями.
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