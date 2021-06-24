Глава Роспотребнадзора заявила об «инфодемии» в России и мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает новой угрозой человечеству «инфодемию». По её словам, это сознательное искажение информации о реальной ситуации с пандемией коронавируса.
«Новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией», — цитирует Попову 24 июня РИА Новости.
По её словам, инфодемия разрушает тенденции к восстановлению здоровья граждан в целом ряде стран.
Как писала «Фонтанка», с началом третьей волны Смольный заменил «коронавирусную справку» с данными о числе заболевших и госпитализированных отчетами об успешной вакцинации. Данные о свободных койках так и не публикуются ежедневно.