Глава Роспотребнадзора заявила об «инфодемии» в России и мире

Подождите, эту вакцину делают не анонимно, а собирая всю информацию. Так в чем проблема разбить по категориям граждан и показать привитых. далее показать привитых и проболевших до прививки. Показать тесты на антитела. вывести статистику по заболеваемости привитых. И все. если там все как в уши льют собянин и Ко, народ валом пойдет прививаться.

но нет же. тайна за семью печатями.