Следственный комитет Ленинградской области заинтересовался историей петербургского водителя, который заметил ребёнка в опасности. Оставшийся без присмотра родителей малыш выползал на проезжую часть.

Как сообщили в ведомстве 24 июня, по факту случившегося следственный отдел по Всеволожску инициировал доследственную проверку. После того как следователи установят все обстоятельства, будет принято процессуальное решение.



Родительская беспечность может обернуться как административным протоколом, так и уголовной статьёй за оставление в опасности (ст. 125 УК). За ребёнка, оставшегося без взрослых и в беспомощном состоянии, в качестве наказания УК предусматривает как штраф, так и лишение свободы сроком до года.

