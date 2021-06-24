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Кошмар водителя под Петербургом не оставил СК равнодушным. Родителям выползшего на дорогу малыша напомнили об УК

СК Ленобласти проводит проверку по факту обнаружения ребёнка на дороге

Следственный комитет Ленинградской области заинтересовался историей петербургского водителя, который заметил ребёнка в опасности. Оставшийся без присмотра родителей малыш выползал на проезжую часть.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Как сообщили в ведомстве 24 июня, по факту случившегося следственный отдел по Всеволожску инициировал доследственную проверку. После того как следователи установят все обстоятельства, будет принято процессуальное решение.

Родительская беспечность может обернуться как административным протоколом, так и уголовной статьёй за оставление в опасности (ст. 125 УК). За ребёнка, оставшегося без взрослых и в беспомощном состоянии, в качестве наказания УК предусматривает как штраф, так и лишение свободы сроком до года.

Одинокий младенец попал на запись видеорегистратора автомобилиста, который своевременно остановился. По его словам, родителей ребёнка пришлось поискать.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

bebop
"отличный повод" задуматься завести ребенка, прям реклама)))
Leadmonkey
Водителю - медаль, родителям - штраф, ребенку - ремня...
261847251
"Родительская беспечность может обернуться как административным протоколом, так и уголовной статьёй за оставление в опасности (ст. 125 УК)."

В первую очередь, родительская беспечность может обернуться проблемами для ребёнка.
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