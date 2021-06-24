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Петербуржец снял, как перед ним на дорогу выползает одинокий младенец

На дорогу под Петербургом выполз ребёнок, оставшийся без присмотра родителей

Страшный сон автомобилиста — выскакивающий под колёса ребёнок — стал явью в Кудрово.

К счастью, всё закончилось хорошо. Водитель затормозил заранее, и родитель малыша нашёлся.

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«Вчера примерно в 18:40 столкнулся с вопиющим случаем, — рассказывает очевидец Антон в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 24 июня. — В Кудрово в районе 5-го дома по Столичной совершенно один годовалый ребёнок выполз прямо на проезжую часть перед моей машиной». Антон остановился. Родных малыша поблизости не было.

«То есть ребенка никто даже не спохватился и не искал», — возмущается Антон. Вместе с прохожими он дошёл до ближайшей детской площадки, где «родитель мальчика все-таки нашелся».

«Лично сам являюсь отцом полуторагодовалого ребенка и не понимаю, КАК можно упустить из виду свое дитя на столь длительное время? Ролик выкладываю исключительно для наглядности столь парадоксальной ситуации», — поясняет автор видео.

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Комментарии (36)

266071820
Эх, не надо было родителя искать! надо было полицию вызывать!
Danik
Удельная. Озерки. Десятинная. Там детский садик в угловом доме был, да и есть, наверно. Огороженный был. Детки гуляют. Рядом проезд от ж/д переезда Шувалово-Озерки. Кто-то из администрации уперся, мол, не положен забор! Низзя!
Забор снесли. Теперь дети в двух шаках гуляют от дороги с машинами. Деток одели в жилеты! Ну хоть так!
Где этот крендель, что сказал, что забор нельзя тут иметь!
Пусть всё хорошо будет у детей!
asgard
В кудрово улицы не походи на улицы. Дворовые проезды не более
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