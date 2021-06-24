Удельная. Озерки. Десятинная. Там детский садик в угловом доме был, да и есть, наверно. Огороженный был. Детки гуляют. Рядом проезд от ж/д переезда Шувалово-Озерки. Кто-то из администрации уперся, мол, не положен забор! Низзя!

Забор снесли. Теперь дети в двух шаках гуляют от дороги с машинами. Деток одели в жилеты! Ну хоть так!

Где этот крендель, что сказал, что забор нельзя тут иметь!

Пусть всё хорошо будет у детей!