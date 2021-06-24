К счастью, всё закончилось хорошо. Водитель затормозил заранее, и родитель малыша нашёлся.
«Вчера примерно в 18:40 столкнулся с вопиющим случаем, — рассказывает очевидец Антон в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 24 июня. — В Кудрово в районе 5-го дома по Столичной совершенно один годовалый ребёнок выполз прямо на проезжую часть перед моей машиной». Антон остановился. Родных малыша поблизости не было.
«То есть ребенка никто даже не спохватился и не искал», — возмущается Антон. Вместе с прохожими он дошёл до ближайшей детской площадки, где «родитель мальчика все-таки нашелся».
«Лично сам являюсь отцом полуторагодовалого ребенка и не понимаю, КАК можно упустить из виду свое дитя на столь длительное время? Ролик выкладываю исключительно для наглядности столь парадоксальной ситуации», — поясняет автор видео.