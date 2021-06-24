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Склад с порохом загорелся в Стерлитамаке. Очевидцы снимают издалека

Огонь охватил больше тысячи квадратных метров на складе с порохом в Стерлитамаке

В Башкирии утром 24 июня произошел пожар на складе с порохом. На тушение направили несколько десятков единиц техники.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, пожар произошел на территории предприятия «Авангард», расположенного на улице Кошевого в Стерлитамаке. По словам собеседника агентства, горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 метров и пламя уже перекинулось на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики.

По информации МЧС России, сообщение о возгорании по адресу: улица Кошевого, дом 2, поступило около 8:47. Предварительная площадь пожара составляет 1280 квадратных метров. К тушению привлечено более 70 человек и 25 единиц техники. Огонь туша, в том числе при помощи бронированных щитов.

Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
обычно так в стране скрывают хищения со складов... =) ведь после пожара никто никогда не докажет - 100 ящиков сгорело или 1000...
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