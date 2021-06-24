Непривитым москвичам без QR-кодов оставили летние веранды кафе. Но ненадолго

Мэрия Москвы уточнила, как будет работать столичный общепит с непривитыми клиентами. Пока для них оставят доступными летние кафе и веранды.



В указе от 24 июня за подписью мэра столицы Сергея Собянина говорится, что летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны и без QR-кодов. Кроме того, код не понадобится, чтобы посещать рестораны в отелях и студенческие столовые.



Как писала «Фонтанка», с 28 июня посещать общепит в Москве смогут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом и QR-кодом.

