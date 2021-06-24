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Непривитым москвичам без QR-кодов оставили летние веранды кафе. Но ненадолго

Кого и как будут пускать в рестораны и кафе Москвы по указу Собянина

Мэрия Москвы уточнила, как будет работать столичный общепит с непривитыми клиентами. Пока для них оставят доступными летние кафе и веранды.

В указе от 24 июня за подписью мэра столицы Сергея Собянина говорится, что летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны и без QR-кодов. Кроме того, код не понадобится, чтобы посещать рестораны в отелях и студенческие столовые.

Как писала «Фонтанка», с 28 июня посещать общепит в Москве смогут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом и QR-кодом.

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Комментарии (7)

syshsun
Такое впечатление,что все беды от ресторанов.
Что все население,проводят там целые дни.
Видимо пенсионеры,тоже среди них и больше им заразиться и негде.
Транспорт,пятерочки разные,там ведь вирус не приживается.
michailPotapov
надо 50% привить чтобы потом чипы разошлись как пирожки
orlovandrei1986
интересно, когда откроются рестораны, которые не будут пускать привитых и гос.чиновников? =)
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