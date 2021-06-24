Жара продержится как минимум до конца недели, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. «Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25–28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — цитирует Старкова издание 24 июня.



Дело в том, что высокий мощный антициклон блокирует западно-восточный перенос воздуха — поэтому он называется блокирующим. Он может действовать очень долго. «Именно так было летом 2010 года. Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд», — напомнил синоптик. В тот год сильно горели торфяники.

