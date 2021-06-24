FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Блокирующий антициклон может надолго задержать жару в центре России

Аномально тёплая погода в европейской части России может затянуться. Похожий антициклон в 2010 году два месяца удерживал над нами горячий воздух.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Жара продержится как минимум до конца недели, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. «Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25–28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — цитирует Старкова издание 24 июня.

Дело в том, что высокий мощный антициклон блокирует западно-восточный перенос воздуха — поэтому он называется блокирующим. Он может действовать очень долго. «Именно так было летом 2010 года. Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд», — напомнил синоптик. В тот год сильно горели торфяники.

Врачи бьют тревогу: за последнюю неделю выросло количество обращений пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Температура в 33 градуса характерна не только для центральной части России, и для Якутии. Такая погода стоит в Арктике, за Полярным кругом. Возрастает опасность пожаров: тундра легко загорается и тушить её будет некому.

В Петербурге аномальная жара сохраняется с конца прошлой недели. Вчера, 23 июня, вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

DmSh
У нас в Краснодарском крае по 3-4 месяца в году такая погода. Действительно пожилые люди активно мрут летом. Но! Считается что у нас охренительно целебный климат. И все стараются на пенсии сюда переехать...
syshsun
Да какие сердечно-сосудистые заболевания.
Их нет.Есть ковид,а все остальное неважно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний