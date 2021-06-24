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Видеоурок под стенами Петропавловки: что бывает, если залипать в телефон за рулём

Девушка, стоит в пробке в Петербурге, протаранила стоящую перед ней машину

Видеозапись небольшого ДТП в центре Петербурга должна стать уроком не только начинающим водителям, но и всем, кто отвлекается от дороги.

«Преступление и наказание. Вот что бывает, когда залипаешь в телефон, управляя автомобилем!» — отмечается в посте, опубликованном 24 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду утром на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Автор видео Дмитрий рассказывает, что наблюдал за девушкой на «КИА Рио», начиная с проспекта Добролюбова. «За руль она хваталась тогда, когда её автомобиль пытался уехать с полосы, то влево, то вправо, в остальное же время всё её внимание было в телефоне. И я, честно говоря, глядя на всё это, подозревал, что дело закончится именно так, как оно и закончилось», — пишет Дмитрий.

Как видно на записи, находясь в пробке, «КИА» внезапно тронулась и ударила стоящую перед ней машину. В результате небольшого столкновения никто не пострадал. Но движение, и без того плотное в этом месте, было затруднено ещё больше.

Когда внимание водителя занимают посторонние вещи, может случиться серьёзное ДТП. Так, женщина в Приморье отвлеклась на клеща и съехала в кювет. Её дети теперь лечатся в больнице.

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Комментарии (6)

Маэстро
Тот, кто учится не на водителя, а на водятла, что-нибудь обязательно долбанёт.
муматор
карельская колхозница приехала покорять северную столицу.
syshsun
Видимо "Автопилот" от жары отказал.
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