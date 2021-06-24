Видеозапись небольшого ДТП в центре Петербурга должна стать уроком не только начинающим водителям, но и всем, кто отвлекается от дороги.



«Преступление и наказание. Вот что бывает, когда залипаешь в телефон, управляя автомобилем!» — отмечается в посте, опубликованном 24 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



ДТП произошло в среду утром на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Автор видео Дмитрий рассказывает, что наблюдал за девушкой на «КИА Рио», начиная с проспекта Добролюбова. «За руль она хваталась тогда, когда её автомобиль пытался уехать с полосы, то влево, то вправо, в остальное же время всё её внимание было в телефоне. И я, честно говоря, глядя на всё это, подозревал, что дело закончится именно так, как оно и закончилось», — пишет Дмитрий.

