Двое детей и их мать в Приморском крае попали в больницу с серьёзными травмами после того, как она отвлеклась от дороги, потому что пыталась убрать со своего плеча клеща.



Как сообщает 23 июня региональное УМВД, 41-летняя женщина на автомобиле Honda CRV ехала в направлении Владивостока со стороны Хабаровска, с ней вместе находились её дети: 15-летний сын и 8-летняя дочь. В районе 631-го километра автодороги А-370 «Уссури» женщина почувствовала, что по плечу кто-то ползёт. Оказалось, что это клещ. Не отпуская руль, женщина попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы положить туда насекомое. В этот момент машина потеряла управление, съехала в кювет и перевернулась на крышу.