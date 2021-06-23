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Находясь за рулём, почувствовала, как по коже кто-то ползёт. Серьёзное ДТП спровоцировал клещ

В ДТП из-за клеща в Приморье пострадали трое

Двое детей и их мать в Приморском крае попали в больницу с серьёзными травмами после того, как она отвлеклась от дороги, потому что пыталась убрать со своего плеча клеща.

Как сообщает 23 июня региональное УМВД, 41-летняя женщина на автомобиле Honda CRV ехала в направлении Владивостока со стороны Хабаровска, с ней вместе находились её дети: 15-летний сын и 8-летняя дочь. В районе 631-го километра автодороги А-370 «Уссури» женщина почувствовала, что по плечу кто-то ползёт. Оказалось, что это клещ. Не отпуская руль, женщина попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы положить туда насекомое. В этот момент машина потеряла управление, съехала в кювет и перевернулась на крышу.

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Женщина получила травму головы и перелом ребер, её дочь — травмы позвоночника, а сын — травмы головы и перелом плеча.

При этом женщина считается аккуратным водителем. Её стаж — более 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

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Комментарии (4)

reyals
Обезьяна вынула чеку. Закономерно.
lamer
Все понятно, очередная Найденова Александра Натальевна. Остановиться на обочине ведь нельзя. Поди еще и летела.
michailPotapov
Срочно в зарю. Клещ наверняка болен корона вирусом. Необходимо сделать тесты. И работники роспотребнадзора в костюме химзащиты должны мамашу сопроводить в камеру.
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