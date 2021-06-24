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Самые высокие облака, плохо исследованные учёными, видели в Петербурге

Редкое природное явление наблюдали в Петербурге в ночь на 24 июня — серебристые облака.

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Они были яркими, их было хорошо видно по всему небу.

Серебристые облака фотографировали сегодня ночью и в Ленинградской области, и в Московской.

Сейчас самое подходящее время для наблюдения этого странного явления. Они видны только в сумерках и летом, особенно в белые ночи, а также из космоса. Это самые высокие облачные образования, они возникают на высотах 70–95 км в мезосфере, их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Их природа изучена ещё не полностью.

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