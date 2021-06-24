В телеграм-канале Мегаполис опубликовано видео горящей подстанции в Новом Девяткино. Автор ролика эмоционально заявляет, что горит Северная ТЭЦ, однако ТГК-1 ранее сообщило, что ее оборудование в порядке, проблемы были у смежной организации. МЧС сообщило о ликвидации пожара на подстанции Ручьи.
На подстанции 220 кВ Ручьи компании АО «ОЭК» вечером 23 июня произошла разгерметизация, пожар и аварийное срабатывание выключателя. После этого были погашены четыре подстанции 110 КВ «Россети Ленэнерго». В домах на севере города погасло электричество, выключились светофоры и встал электрический транспорт, 16 маршрутов которого были остановлены. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у ОЭК.
Уже запитаны по резервной схеме три из четырех подстанций «Россети Ленэнерго». Тем не менее свет до сих пор вернулся не вовсе дома, как и вода.