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В сети появилось видео горящей подстанции под Петербургом. Свет выключали в городе и Ленобласти

В телеграм-канале Мегаполис опубликовано видео горящей подстанции в Новом Девяткино. Автор ролика эмоционально заявляет, что горит Северная ТЭЦ, однако ТГК-1 ранее сообщило, что ее оборудование в порядке, проблемы были у смежной организации. МЧС сообщило о ликвидации пожара на подстанции Ручьи.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На подстанции 220 кВ Ручьи компании АО «ОЭК» вечером 23 июня произошла разгерметизация, пожар и аварийное срабатывание выключателя. После этого были погашены четыре подстанции 110 КВ «Россети Ленэнерго». В домах на севере города погасло электричество, выключились светофоры и встал электрический транспорт, 16 маршрутов которого были остановлены. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у ОЭК.

Уже запитаны по резервной схеме три из четырех подстанций «Россети Ленэнерго». Тем не менее свет до сих пор вернулся не вовсе дома, как и вода.

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