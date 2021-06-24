Фото: скриншот из видео с сайта YouTube Поделиться Поделиться







«Мы знаем, мы верим: настанет тот день — ребенок врачей рядом с мамой проснется», — не просто строчка из песни «Воздуха мало», появившейся на YouTube-канале группы Egorov Band. Автор и один из исполнителей композиции — Михаил Егоров, начальник курса подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии. И для него это — повседневная жизнь его коллег.

«Есть огромное количество таких семей, где папа с мамой — врачи, соответственно, эта ситуация возникает тут и там — любого врача можно спросить, кто в красной зоне был: кого «закрывали», кого не "закрывали"», — делится он.

Ансамбль Egorov Band — ровесник пандемии, но это чистое совпадение. Коллектив, в котором играют два врача-эпидемиолога (один на бас-гитаре, другой — на ударных), а также двое студентов-второкурсников ВМА, — де-факто появился в январе 2020 года. «Мы собирались раньше, что-то пытались сделать, но 3 января 2020 года у нас что-то начало рождаться, и, наверное, этот этап можно назвать днем рождения», — вспоминает Михаил. В тот момент никто еще не мог себе представить, что четверым из участников группы придется в ближайшие месяцы работать в «красной зоне». «Когда пандемия началась, с 20 марта 2020 года были введены карантинные мероприятия — учреждения здравоохранения перешли на «казарменный режим», — рассказывает он. — Врачи стали жить на работе и, будучи в постоянном контакте с пациентами, дома не появлялись, чтобы близких не подвергать опасности. Все на рабочих местах практически и жили. И плюс огромное количество врачей уезжали в командировки на усиление инфекционных бригад, где регионы не справлялись с эпидобстановкой. Соответственно, получалось, что и месяцами, и по полгода их семьи не видели».

Самого Михаила семья не видела большую часть прошлого года: сначала с марта по июль, а потом с октября по середину декабря. Первый напряженный этап работы был связан с обсервационной зоной ВМА, второй — со столицей. «Я был в красной зоне три месяца до Нового года — в Москве в парке «Патриот», — делится Егоров. — Силами академии помогали Московской области бороться с новой коронавирусной инфекцией. Там же, в принципе, эта песня была придумана, написана и при первой возможности была оформлена как песня и как клип».

Песню, кстати, записали в двух версиях: одну — потяжелее, «для своих» — врачей: мол, «ребята, мы вместе, держитесь». Нынешняя — вторая, уже для всех. «Нет, наверное, ни одной семьи, которая не столкнулась с этой бякой, и это посыл каждому от каждого, — рассуждает врач, а теперь и музыкант. — Не знаю, насколько это получилось, но мы попытались передать простые человеческие эмоции, которые не чужды и врачу, и обычному человеку, который столкнулся с этой заразой. Мы на одной баррикаде».



К слову, профессионально музыкой Михаил никогда не занимался, а в случае надобности советуется с теми двумя участниками группы, которые имеют соответствующее образование.

«Полтора года назад решил написать две песни: одну — про блокаду, другую — про погибших подводников, — вспоминает он. — Песня про подводников прошлым летом по радио прозвучала — в честь погибшей подводной лодки «Лошарик». А про блокаду не дописали пока, слишком она сложная получилась. И плюс вышла песня, посвященная Суворову».

В песне про врачей «Воздуха мало» и музыку и текст Михаил написал сам. А в основе песен про Александра Суворова и про подводников — стихи Елены Кальницкой, директора ГМЗ «Петергоф», с которой они долгое время знакомы.

Клип для песни про борьбу с коронавирусом снимали под руководством режиссера Нарека Акопяна в ВМА, руководство которой одобрило проект, и в филиале 442-го военно-клинического госпиталя города Пушкина. Записывали в немногочисленные у врачей — в условиях очередной волны коронавируса — выходные. «Так что же мешает послушать хоть раз то, что твердит медицина для вас? Упрямство свое скорей утопите внутри», — поет Михаил.



А на вопрос «Фонтанки» о том, что больше всего его огорчает и возмущает в сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, говорит просто: «Халатность и инертность населения. Пока нас не коснулось, пока рак на горе не свистнет — у нас и не почешутся. Все сначала посмотрели: «Ой, Европа заболела — а нас не коснется». Нас коснулось — «ой, давайте маски надевать». У нас очень большая инерционность. Надо вакцинироваться — все ждут, когда это сделает сосед, условно говоря, и посмотреть, что с ним будет. Вместо того, чтобы всем пойти сделать прививку и создать необходимую прослойку, которую в итоге не создали». Алина Циопа, «Фонтанка.ру»