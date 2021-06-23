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Полиция: Водитель, пострадавший в ДТП с военным вездеходом-тягачом, жив, но в тяжёлом состоянии

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что водитель «Тойоты», врезавшейся в «Урал» с вездеходом-тягачом МТ-ЛБ, жив. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 23 июня.

«Около 17:10 на 83-м км трассы «Скандинавия» водитель «Тойоты Рав4» выехал на встречную и столкнулся с «Уралом» с полуприцепом. В результате водитель «Тойоты», мужчина 1958 года рождения, в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места аварии. На кадрах видно, как часть кузова «Тойоты» осталась на гусеницах вездехода.

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Комментарии (1)

lamer
В зоне проведения дорожных работ выехать через сплошную на полосу, предназначенную для встречного движения - это безумие и отвага. Ну хоть маталыга не пострадала.
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