Полиция: Водитель, пострадавший в ДТП с военным вездеходом-тягачом, жив, но в тяжёлом состоянии

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что водитель «Тойоты», врезавшейся в «Урал» с вездеходом-тягачом МТ-ЛБ, жив. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 23 июня.



«Около 17:10 на 83-м км трассы «Скандинавия» водитель «Тойоты Рав4» выехал на встречную и столкнулся с «Уралом» с полуприцепом. В результате водитель «Тойоты», мужчина 1958 года рождения, в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места аварии. На кадрах видно, как часть кузова «Тойоты» осталась на гусеницах вездехода.