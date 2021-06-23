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На «Скандинавии» встретились плавающий БТР и «Тойота». Водитель легковой погиб

Под Петербургом тягач с БТР на борту столкнулся с «Тойотой»

На трассе «Скандинавия» у поворота на посёлок Победа в Выборгском районе Ленобласти растёт пробка. Виной тому ДТП с участием тягача, перевозившего МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортёр), и «Тойоты».

Видео последствий аварии появилось в соцсетях вечером 23 июня. Судя по кадрам, грузовик ехал по своей полосе, а легковая, вероятно, вылетела на встречку и зацепилась боком о МТЛБ. В итоге у машины гусеницами буквально вырвана часть кузова. Очевидцы сообщают о погибшем водителе.

По данным «Фонтанки», тягач, принадлежащий Западному военному округу, перевозил МТЛБ на ремонт. Источники нашего издания уточнили, что водитель «Тойоты» якобы не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

265913683
Ширина МТЛБ составляет 282-286см.
Максимально допустимый для перевозки по дорогам РФ без спец-сопровождения габарит 255см.
Если шел без сопровождения в негабарите - вина за смерть в т.ч. на водиле трала.
мухомор
И наверняка там ограничение 40
atf
Да и вырвано не гусеницами, а телегой на которой мотолыга стоит.
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