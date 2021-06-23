Видео последствий аварии появилось в соцсетях вечером 23 июня. Судя по кадрам, грузовик ехал по своей полосе, а легковая, вероятно, вылетела на встречку и зацепилась боком о МТЛБ. В итоге у машины гусеницами буквально вырвана часть кузова. Очевидцы сообщают о погибшем водителе.

По данным «Фонтанки», тягач, принадлежащий Западному военному округу, перевозил МТЛБ на ремонт. Источники нашего издания уточнили, что водитель «Тойоты» якобы не справился с управлением и выехал на встречную полосу.



«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

