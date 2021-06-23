Депутат ЗакСа спросил Смольный, почём чиновники купили газету «Метро»

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Петербурга Александру Бельскому с запросом о законности и размере сделки покупки газеты «Метро». Парламентарий обращает внимание, что издание приобрело АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», находящееся в собственности города.
«Общество получает масштабные субсидии из городского бюджета. Прошу сообщить, на каком правовом основании проведена данная сделка, какова сумма сделки и согласована ли она с администрацией Санкт-Петербурга», — спрашивает вице-губернатора Вишневский.
Накануне «Фонтанка» сообщила о завершении сделки по покупке бесплатной газеты «Метро».
АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (компания занимается управлением городским телеканалом «Санкт-Петербург») выкупило 99 % акций ЗАО «ИД «Три короны», которое выпускает газету. Сумму сделки гендиректор АО Александр Малькевич назвать отказался. Ранее «Фонтанка» писала о том, что обсуждалась цифра в 120 млн рублей.