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Депутат ЗакСа спросил Смольный, почём чиновники купили газету «Метро»

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Петербурга Александру Бельскому с запросом о законности и размере сделки покупки газеты «Метро». Парламентарий обращает внимание, что издание приобрело АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», находящееся в собственности города.

«Общество получает масштабные субсидии из городского бюджета. Прошу сообщить, на каком правовом основании проведена данная сделка, какова сумма сделки и согласована ли она с администрацией Санкт-Петербурга», — спрашивает вице-губернатора Вишневский.

Накануне «Фонтанка» сообщила о завершении сделки по покупке бесплатной газеты «Метро».

АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (компания занимается управлением городским телеканалом «Санкт-Петербург») выкупило 99 % акций ЗАО «ИД «Три короны», которое выпускает газету. Сумму сделки гендиректор АО Александр Малькевич назвать отказался. Ранее «Фонтанка» писала о том, что обсуждалась цифра в 120 млн рублей.

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Комментарии (2)

Danik
Дневник Санкт-Петербурга никто не брал. А Метро понемного, но расходится. Вот и передернули в Смольном. По чём? Вопрос интересный. Траты из бюджета города, а он еще и убыточный небось. Очередной чинуша на кормлении разваливает город. Да и просто превращает его в среду невозможного обитания!
265984735
Потому что деньги не свои, а городские. Чего бы не потратиться на очередной пропагандистский рупор, окучивать петербуржцев за их же счёт.
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