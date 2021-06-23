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Нефть Brent дороже $76 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена североморской нефти эталонной марки Brent 23 июня впервые с октября 2018 года поднялась выше $76 за баррель.

Как следует из котировок, максимальная цена фьючерса Brent на поставку в августе, зафиксированная в ходе торгов, составила $76 за баррель. Это максимальное значение с октября 2018 года.

По данным на 18:30 мск, цена нефти эталонной марки выросла на 1,18%, до $75,69 за баррель.

Цена Brent растет без серьезных провалов с конца мая. Оставив далеко позади докризисный уровень, к середине июня она достигла показателей мая 2019 года. Это происходит на фоне восстановления спроса на сырье и нефтепродукты на мировом рынке.

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Комментарии (2)

Жора__
А нам с чего радоваться((( Это радость только для Пу и его друзей. Доллар, как дорожал, так и дорожает, соответственно, цены растут. Нам впаривают, что теперь, якобы, все доходы от нефти идут в ФНБ. Но мы все «увидели и почувствовали» «помощь» из ФНБ во время пандемии!((( Мы заняли одно из последних мест в мире по помощи населению. При такой нефти, цена доллара должна быть не больше 50 рублей, а все остальное пустая болтовня для электората! И жду, когда лахтинские начнут гавкать, что обесцененной рубль - благо для страны и народа!
Alex000
А новый кризис в экономике всё равно неизбежен (с) соседняя новость
Где там записные, плакавшие что санкции не действуют?
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