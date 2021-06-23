Нефть Brent дороже $76 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена североморской нефти эталонной марки Brent 23 июня впервые с октября 2018 года поднялась выше $76 за баррель.



Как следует из котировок, максимальная цена фьючерса Brent на поставку в августе, зафиксированная в ходе торгов, составила $76 за баррель. Это максимальное значение с октября 2018 года.

По данным на 18:30 мск, цена нефти эталонной марки выросла на 1,18%, до $75,69 за баррель.

Цена Brent растет без серьезных провалов с конца мая. Оставив далеко позади докризисный уровень, к середине июня она достигла показателей мая 2019 года. Это происходит на фоне восстановления спроса на сырье и нефтепродукты на мировом рынке.