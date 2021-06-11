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Нефть поднялась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года

Цена нефти эталонной марки Brent впервые с мая 2019 года поднялась выше $73 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 июня.

Августовский фьючерс на Brent в 18:00 подорожал до $73,01 за бочку. После этого цена немного снизилась. По данным на 18:30, нефть торгуется на бирже по $72,66 за баррель, что на 0,19 % выше показателя открытия торгов.

В то же время июльский фьючерс на нефть американской марки WTI за день подорожал на 0,65 %, до $70,75 за баррель. Последний раз на этом уровне цена WTI находилась в сентябре-октябре 2018 года.

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Комментарии (3)

Nat_May
Стесняюсь спросить: а $$$ по 50р будет???? А гсм, хотя б по 40🙈?
Wert
Заживем!
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