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С прививочной кампании Минобороны снят налет добровольности. Замминистра обороны требует вакцинировать только «Спутником V»

Минобороны не видит альтернатив «Спутнику V» для вакцинации военных

Замминистра обороны Тимур Иванов потребовал провести вакцинацию всех переболевших коронавирусом военнослужащих. Исключение — только медицинские противопоказания. Критерии для укола и выбор конкретного препарата гражданским могут показаться необычно четкими.

«В целях организации и обеспечения мероприятий, направленных на укрепление здоровья личного состава… требую: организовать проведение вакцинации военнослужащих ВС РФ, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), вакциной «Гам-ковид-вак»…», — гласит датированный 9 июня 2021 года документ за подписью замминистра обороны Тимура Иванова.

Этим же документом, подлинность которого подтвердили источники «Фонтанки» в военном ведомстве, утверждается порядок проведения такой вакцинации, составленный начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрием Тришкиным.

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В частности, в нем описывается список противопоказаний (к примеру, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и др.). С осторожностью Дмитрий Трошкин предлагает подходить к вакцинации при хронических болезнях почек и печени, эпилепсии и ряде других болезней, предупреждает, что из-за слабой изученности вакцина может представлять риск для тех, кто болен аутоимунными и онкологическими заболеваниями. В любом случае, «принятие решения о проведении вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», говорится в методических указаниях.

Проведение вакцинации без предварительного лабораторного исследования крови на наличие иммуноглобулинов IgM и IgG показано лишь тем, кто переболел коронавирусом легко или даже бессимптомно не менее 6 месяцев назад. Те же, кто болел тяжело или хотя бы в средней форме тяжести, но с поражением легких, без анализов вакцинируются только через 12 месяцев после выздоровления.

Всем остальным — через полгода после перенесенной болезни — показан предварительный анализ на определение уровня антител. «При коэффициенте позитивности не более 8,0 (или титре антител не более 1:200) военнослужащему рекомендована вакцинация», — объясняет документ.

Стоит отметить, что у гражданских лиц, даже у чиновников и бюджетников, критерии показания вакцинации не так четки. К примеру, в городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» на днях сообщили, что «в зачет пойдут обладатели справок, у которых уровень антител превышает референсное значение конкретной тест-системы». Дополнительных условий задавать не будут, так как защитный уровень антител в данный момент неизвестен.

Изначально в Минобороны подчеркивали исключительную добровольность вакцинации, и с начала прививочной кампании в войсках использовали все три российские вакцины. 22 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в мае была завершена вакцинация в основных подразделениях, всего на данный момент привито более 900 тысяч военнослужащих. К середине июля планируется привить все 134 тысячи человек, призванных на военную службу этой весной.

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Комментарии (31)

aaignat
Очень надеюсь, что в армии найдутся вояки с яйцами, которые прекратят эту вакханалию путём полного обнуления жизни обнулённого и ко
265056402
много на себя берёт начальник. А был бы настоящий вояка, понял бы, что всё равно кто-то помрёт и забил.
Что-то хреновое происходит, пережить бы месяц, каждый день новый бритоголовый бандит будет заявляться со своими порывами
Валентин Рыбаков
к примеру, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины
...
Они где-то опубликованы - эти компоненты?
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