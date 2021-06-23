«В целях организации и обеспечения мероприятий, направленных на укрепление здоровья личного состава… требую: организовать проведение вакцинации военнослужащих ВС РФ, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), вакциной «Гам-ковид-вак»…», — гласит датированный 9 июня 2021 года документ за подписью замминистра обороны Тимура Иванова.
Этим же документом, подлинность которого подтвердили источники «Фонтанки» в военном ведомстве, утверждается порядок проведения такой вакцинации, составленный начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрием Тришкиным.
В частности, в нем описывается список противопоказаний (к примеру, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и др.). С осторожностью Дмитрий Трошкин предлагает подходить к вакцинации при хронических болезнях почек и печени, эпилепсии и ряде других болезней, предупреждает, что из-за слабой изученности вакцина может представлять риск для тех, кто болен аутоимунными и онкологическими заболеваниями. В любом случае, «принятие решения о проведении вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», говорится в методических указаниях.
Проведение вакцинации без предварительного лабораторного исследования крови на наличие иммуноглобулинов IgM и IgG показано лишь тем, кто переболел коронавирусом легко или даже бессимптомно не менее 6 месяцев назад. Те же, кто болел тяжело или хотя бы в средней форме тяжести, но с поражением легких, без анализов вакцинируются только через 12 месяцев после выздоровления.
Всем остальным — через полгода после перенесенной болезни — показан предварительный анализ на определение уровня антител. «При коэффициенте позитивности не более 8,0 (или титре антител не более 1:200) военнослужащему рекомендована вакцинация», — объясняет документ.
Стоит отметить, что у гражданских лиц, даже у чиновников и бюджетников, критерии показания вакцинации не так четки. К примеру, в городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» на днях сообщили, что «в зачет пойдут обладатели справок, у которых уровень антител превышает референсное значение конкретной тест-системы». Дополнительных условий задавать не будут, так как защитный уровень антител в данный момент неизвестен.
Изначально в Минобороны подчеркивали исключительную добровольность вакцинации, и с начала прививочной кампании в войсках использовали все три российские вакцины. 22 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в мае была завершена вакцинация в основных подразделениях, всего на данный момент привито более 900 тысяч военнослужащих. К середине июля планируется привить все 134 тысячи человек, призванных на военную службу этой весной.