В частности, в нем описывается список противопоказаний (к примеру, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и др.). С осторожностью Дмитрий Трошкин предлагает подходить к вакцинации при хронических болезнях почек и печени, эпилепсии и ряде других болезней, предупреждает, что из-за слабой изученности вакцина может представлять риск для тех, кто болен аутоимунными и онкологическими заболеваниями. В любом случае, «принятие решения о проведении вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», говорится в методических указаниях.

Проведение вакцинации без предварительного лабораторного исследования крови на наличие иммуноглобулинов IgM и IgG показано лишь тем, кто переболел коронавирусом легко или даже бессимптомно не менее 6 месяцев назад. Те же, кто болел тяжело или хотя бы в средней форме тяжести, но с поражением легких, без анализов вакцинируются только через 12 месяцев после выздоровления.