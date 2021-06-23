Минобрнауки обсуждает с Российским союзом ректоров допуск к занятиям только вакцинированных студентов

Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов. Об этом сообщают РИА Новости 23 июня со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
«Совсем недавно — 16 июня — Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России», — заявил Фальков.
Министр добавил, что обратился к ректорам всех университетов России, к преподавателям и сотрудникам, а также к студентам с просьбой содействовать скорейшему возвращению к нормальному ритму жизни и учебы. «Это в равной степени зависит от всех нас, от нашей общей позиции и общих усилий», — отметил он.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургских студентов, скорее всего, не будут принуждать к вакцинации, но могут ограничить в контактах. Такое заявление 21 июня сделал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.