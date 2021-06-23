Минобрнауки обсуждает с Российским союзом ректоров допуск к занятиям только вакцинированных студентов

Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов. Об этом сообщают РИА Новости 23 июня со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.



«Совсем недавно — 16 июня — Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России», — заявил Фальков.

