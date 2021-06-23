Житель Хабаровска потребовал через суд от бывшей главы штаба Навального в Петербурге вернуть ему 3,5 тысячи рублей

Согласно карточке на сайте суда, истец — Дмитрий Олегович Стариков. По данным «Фонтанки», он является жителем Хабаровска. Как следует из иска, в январе 2021 года он, поддерживая оппозиционную деятельность, перевёл Ирине Фатьяновой, бывшей главе штаба, 3 500 рублей и такую же сумму Леониду Волкову, координатору штабов.

В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от мужчины, который утверждает, что пожертвовал штабу Навального в Северной столице (штабы Навального признаны экстремистскими организациями) 3,5 тысячи рублей и хочет вернуть эти средства. Об иске сообщает объединённая пресс-служба судов города 23 июня.

«Позже Стариков решил, что подобная деятельность Фатьяновой и Волкова является мошеннической, и теперь просит суд признать недействительным договор пожертвования», —отмечает пресс-служба судов. Взыскать средства он просит только с Фатьяновой, к Волкову исковые требования не заявлены.



Согласно данным сайта суда, 23 июня иск был оставлен без движения.



Сама Фатьянова сообщила «Фонтанке», что ещё не видела содержания иска, однако не исключает, что он может быть связан с её намерением выдвигаться в Законодательное собрание Петербурга.



«На самом деле, сейчас что угодно может повлиять на ход кампании, что именно и когда — загадка, каждый день что-то меняется. Я предпочитаю не обращать внимания на подобные провокации, так как это мешает конструктивно вести работу, а моя задача сейчас вместе с командой вести подготовительную работу в округе и общаться с жителями, чем мы успешно занимаемся», — добавила она.

