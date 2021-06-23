По его словам, спасающиеся от жары жители города загорали и лишь мочили ноги в воде. Купаться они пока не решились. Отдыхающим никто не мешал. Более того, для большего комфорта они даже спустили на импровизированный «пляж» диван.

При этом не все могут позволить себе устроить сиесту. Так, в Росгвардии заверили, что их сотрудники продолжат несение службы, несмотря на + 35 градусов по Цельсию. Военнослужащим и сотрудникам ведомства поступило указание оказывать помощь «попавшим под воздействие погодных условий» петербуржцам. В Росгвардии были проведены инструктажи о том, как себя вести при ожогах, а также тепловых и солнечных ударах.

