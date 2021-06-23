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Жара заставила петербуржцев раздеться и устроить стихийный пляж прямо в центре города

Семь раздетых до плавок мужчин оккупировали спуск к воде на набережной Фонтанки. Об этом 23 июня рассказал читатель «Фонтанки», который наблюдал необычную картину.

По его словам, спасающиеся от жары жители города загорали и лишь мочили ноги в воде. Купаться они пока не решились. Отдыхающим никто не мешал. Более того, для большего комфорта они даже спустили на импровизированный «пляж» диван.

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При этом не все могут позволить себе устроить сиесту. Так, в Росгвардии заверили, что их сотрудники продолжат несение службы, несмотря на + 35 градусов по Цельсию. Военнослужащим и сотрудникам ведомства поступило указание оказывать помощь «попавшим под воздействие погодных условий» петербуржцам. В Росгвардии были проведены инструктажи о том, как себя вести при ожогах, а также тепловых и солнечных ударах.

Аномальная жара продолжается в Петербурге. По данным метеорологов, в городе сегодня выше +35 градусов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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.... креативно, приезжие похоже.
Danik
Какие молодцы! Душевно сидят!!! Или лежат!
А в чем проблема? И при чем тут Росгвардия?
Что-то про бузину и дядьку вспоминается!
В редакции кондиционер работает?
А то в пол статей такие ляпы. Сначала об одном, потом о другом.
265843015
Потом лягут на полу в покровской)
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