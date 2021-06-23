Мурашко: 130 тысяч россиян госпитализированы с ковидом. Свободных коек осталось 15%

Более 519 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё находятся сейчас под наблюдением врачей, а 130 тысяч россиян с ковидом уже госпитализированы, сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.



По словам Мурашко, 390 тысяч пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь на дому, а 3,8 тысячи человек находятся в реанимации.



Число осложнений после ковида в два раза выше, чем после гриппа, а особую озабоченность вызывает состояние беременных пациенток, отметил он.

