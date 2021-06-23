Мурашко: 130 тысяч россиян госпитализированы с ковидом. Свободных коек осталось 15%

Более 519 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё находятся сейчас под наблюдением врачей, а 130 тысяч россиян с ковидом уже госпитализированы, сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По словам Мурашко, 390 тысяч пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь на дому, а 3,8 тысячи человек находятся в реанимации.
Число осложнений после ковида в два раза выше, чем после гриппа, а особую озабоченность вызывает состояние беременных пациенток, отметил он.
Также Мурашко заявил, что за последние несколько дней развернуто дополнительно 35 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, всего по России их насчитывается 156 тысяч.
Министр добавил, что на данный момент в стране свободно около 15% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Ранее он рассказал, на сколько хватит запаса лекарств для больных ковидом в 20 регионах.