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Мурашко: 130 тысяч россиян госпитализированы с ковидом. Свободных коек осталось 15%

Мурашко: В России осталось 15% свободных коек под коронавирус

Более 519 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё находятся сейчас под наблюдением врачей, а 130 тысяч россиян с ковидом уже госпитализированы, сообщает ТАСС 23 июня со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, 390 тысяч пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь на дому, а 3,8 тысячи человек находятся в реанимации.

Число осложнений после ковида в два раза выше, чем после гриппа, а особую озабоченность вызывает состояние беременных пациенток, отметил он.

Также Мурашко заявил, что за последние несколько дней развернуто дополнительно 35 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, всего по России их насчитывается 156 тысяч.

Министр добавил, что на данный момент в стране свободно около 15% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Ранее он рассказал, на сколько хватит запаса лекарств для больных ковидом в 20 регионах.

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Комментарии (10)

guess
Сколько наоптимизировали до 2019 года медицину, столько и восстанавливайте, заботливые наши!
VF812
Вот надоели уже. Тучку с дождиклм пригнать не могут, а только пугают.
teodor
Больше страха больше жути)
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