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Минздрав: Запаса лекарств для больных COVID-19 в 20 регионах хватит на три-четыре недели

В России с коронавирусом госпитализировано 130 тыс. человек, сообщили в Минздраве

Запаса лекарств для больных коронавирусом в 20 российских регионах хватит всего на три-четыре недели. При этом число осложнений после ковида в стране в настоящий момент в два раза выше, чем после гриппа. Об этом со ссылкой на заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко 23 июня сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, в России сейчас с коронавирусом госпитализировано 130 тыс. человек,

почти 390 тыс. пациентов получают лечение на дому. В реанимации находятся 3 800 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние беременных пациенток с COVID-19 сейчас вызывает у властей и медиков особую озабоченность.

В больницах РФ развернуто 23 тыс. коек с ИВЛ для пациентов с коронавирусом, также уточнил глава Минздрава.

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Комментарии (2)

guess
Какие интересно это лекарства? Мы вот на аспирине вылечились
266110330
Так а чего же говорят, что мол нам не надо применять препараты от астмы - подумаешь три дня всего скосит... За три дня ИВЛ могут получить ещё пациенты, то есть зарплата идёт и всё прикольно?
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