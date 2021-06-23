Минздрав: Запаса лекарств для больных COVID-19 в 20 регионах хватит на три-четыре недели

Запаса лекарств для больных коронавирусом в 20 российских регионах хватит всего на три-четыре недели. При этом число осложнений после ковида в стране в настоящий момент в два раза выше, чем после гриппа. Об этом со ссылкой на заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко 23 июня сообщает ТАСС.



По словам Мурашко, в России сейчас с коронавирусом госпитализировано 130 тыс. человек,

почти 390 тыс. пациентов получают лечение на дому. В реанимации находятся 3 800 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние беременных пациенток с COVID-19 сейчас вызывает у властей и медиков особую озабоченность.