«Фонтанка-SUP»: бери весло, собирай команду!

Чуть больше месяца осталось до события, которое стало одной из визитных карточек Петербурга. Уже 31 июля стартует карнавальное шествие на падлбордах, маршрут которого пройдёт по акваториям рек Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и Грибоедова. На сайте проекта уже зарегистрировалось больше 1100 спортсменов и любителей сёрфинга с веслом со всей России и дальнего зарубежья — Германии, Эстонии, Польши, Финляндии. Тысячи жителей и гостей города станут свидетелями самого масштабного в Восточной Европе фестиваля-карнавала на воде.
Для тех, кто никогда не пробовал себя в этом виде спорта, есть время взять пару уроков, подготовить необычный костюм и покорить 9 километров акваторий в центре Петербурга в борьбе за главные призы фестиваля. Участники устроят массовую разминку и танцевальный флешмоб на воде, а зрители увидят завораживающее зрелище, когда тысячи досок полностью закрывают водную гладь Фонтанки и канала Грибоедова. По ходу движения колонны участников будут встречать театрализованные представления на набережных и мостах.
В зоне старта и финиша SUP-феста гостей, зрителей и болельщиков будут ждать игры и конкурсы для всей семьи, музыкальная программа, активности на гостевых площадках партнёров проекта.
Все компании — партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP» получают возможность организовать самый креативный тимбилдинг для своих сотрудников — собрать и прокатить брендированную команду на SUP-бордах. Самые дружные и яркие команды петербургских (и не только) компаний поучаствуют в конкурсе за звание «Лучший корпоративный экипаж» фестиваля.
Стать партнёром фестиваля «Фонтанка-SUP» и принять активное участие в фестивальной программе на суше или на воде можно, связавшись с организаторами.
Присоединяйтесь к дружной команде фестиваля!
«Фонтанка-SUP»: лучшая корпоративная команда — это вы!
Событие бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru.
Зарегистрированные участники получают стартовый номер, который участвует в программе коллективного страхования от несчастного случая, дает возможность воспользоваться шатром для переодевания, а главное — принимать участие во всех конкурсах и выигрывать ценные призы от организаторов и партнеров SUP-феста.
Для тех, кто хочет воспользоваться камерой хранения в стартовом городке, получить фирменную футболку и нашивку «Фонтанка-SUP-2021», предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Количество регистраций с мерчем ограничено. Подробности узнавайте на сайте фестиваля www.fontankasup.ru.
В этом году организаторы ввели ряд обязательных ограничений, связанных с безопасностью.
- Без лиша принимать участие в движении на воде по маршруту не разрешается! Лиш — это страховочный черный шнур, который крепится к ноге. Он нужен для того, чтобы в случае падения в воду доска никуда от вас не уплыла.
- Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет и соблюдать требования техники безопасности на воде.
- Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
- Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено.
При подготовке и проведении VI Международного фестиваля-карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». Организаторы настоятельно рекомендуют всем участникам сделать прививки против COVID.
Организатор фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.
Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями SUP-феста вы можете:
В рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»
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