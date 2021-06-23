«Фонтанка-SUP»: бери весло, собирай команду!

Чуть больше месяца осталось до события, которое стало одной из визитных карточек Петербурга. Уже 31 июля стартует карнавальное шествие на падлбордах, маршрут которого пройдёт по акваториям рек Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и Грибоедова. На сайте проекта уже зарегистрировалось больше 1100 спортсменов и любителей сёрфинга с веслом со всей России и дальнего зарубежья — Германии, Эстонии, Польши, Финляндии. Тысячи жителей и гостей города станут свидетелями самого масштабного в Восточной Европе фестиваля-карнавала на воде.

Для тех, кто никогда не пробовал себя в этом виде спорта, есть время взять пару уроков, подготовить необычный костюм и покорить 9 километров акваторий в центре Петербурга в борьбе за главные призы фестиваля. Участники устроят массовую разминку и танцевальный флешмоб на воде, а зрители увидят завораживающее зрелище, когда тысячи досок полностью закрывают водную гладь Фонтанки и канала Грибоедова. По ходу движения колонны участников будут встречать театрализованные представления на набережных и мостах.

В зоне старта и финиша SUP-феста гостей, зрителей и болельщиков будут ждать игры и конкурсы для всей семьи, музыкальная программа, активности на гостевых площадках партнёров проекта.



Все компании — партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP» получают возможность организовать самый креативный тимбилдинг для своих сотрудников — собрать и прокатить брендированную команду на SUP-бордах. Самые дружные и яркие команды петербургских (и не только) компаний поучаствуют в конкурсе за звание «Лучший корпоративный экипаж» фестиваля.