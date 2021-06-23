Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в пьяном виде

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 23 июня, одобрил закон, который увеличивает штраф и максимальный срок лишения свободы за неоднократное «пьяное» вождение.
Закон вносит изменения в статью 264.1 УК РФ, действующая редакция которой предполагает за повторное вождение в пьяном виде штраф в 200–300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Поправки же увеличивают для нетрезвых водителей, уже привлекавшихся к административной ответственности за аналогичное нарушение или судимых за «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями, штраф до 300–500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до трех лет.
Кроме того, документ убирает из списка возможных наказаний обязательные работы.