Госдума приняла закон, увеличивающий срок за повторное «пьяное» вождение до трех лет

Госдума РФ на заседании 9 июня приняла в последнем, третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за повторное вождение в пьяном виде. Документ увеличивает штраф и максимальный срок лишения свободы.
Законопроект вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. За вождение в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за «пьяную» езду, повлекшую тяжкие последствия, документ предполагает штраф на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Также из списка возможных мер наказания убрали обязательные работы.
В действующей редакции статьи штраф за такое преступление составляет 200–300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы равен двум годам.