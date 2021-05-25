Законопроект, ужесточающий наказание для пьяных водителей, приняли в Госдуме в первом чтении

Госдума 25 мая приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность для пьяных водителей, которые ранее уже устраивали серьезное ДТП, находясь «под градусом». Им предполагается увеличить максимальный срок и штрафы.
Документ вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за вождение в пьяном виде для водителя, уже получавшего административное наказание или имеющего судимость. Для водителей, которых уже привлекали к ответственности за «пьяное» ДТП, в котором тяжело пострадали или погибли люди (по 2-й, 4-й или 6-й частям статьи 264 УК РФ), законопроект увеличивает максимальный срок лишения свободы за повторное пьяное вождение до трех лет, а штраф должен будет составить от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.
По действующему законодательству повторное вождение в пьяном виде наказывается максимум двумя годами лишения свободы. Штраф же сейчас составляет от 200 до 300 тысяч рублей либо соответствует размеру зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
Кроме того, из списка возможных мер наказания были исключены обязательные работы.