Законопроект, ужесточающий наказание для пьяных водителей, приняли в Госдуме в первом чтении

Госдума 25 мая приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность для пьяных водителей, которые ранее уже устраивали серьезное ДТП, находясь «под градусом». Им предполагается увеличить максимальный срок и штрафы.



Документ вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за вождение в пьяном виде для водителя, уже получавшего административное наказание или имеющего судимость. Для водителей, которых уже привлекали к ответственности за «пьяное» ДТП, в котором тяжело пострадали или погибли люди (по 2-й, 4-й или 6-й частям статьи 264 УК РФ), законопроект увеличивает максимальный срок лишения свободы за повторное пьяное вождение до трех лет, а штраф должен будет составить от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.