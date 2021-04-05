В России хотят увеличить срок за повторное пьяное вождение

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий меру наказания для водителей, повторно уличённых в вождении в нетрезвом состоянии. Документ, размещённый 5 апреля в базе данных нижней палаты парламента, предполагает увеличение тюремного срока за повторное пьяное вождение с двух до трёх лет.



Авторы документа отмечают, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения».



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в отдельных регионах число дел, возбуждаемых за повторное вождение в нетрезвом виде, выросло в разы. Например, в Бурятии их число увеличилось с 45 в 2016 году до 264 в 2020-м, а в Волгоградской области — с 67 до 280.



В целом по России за 2020 год повторно были пойманы пьяными за рулем 20% водителей, которые уже получали наказание по этой статье. В 2018 году таких было 10%, а 2019-м — 15%.



«В то же время складывающаяся судебно-следственная практика свидетельствует о том, что совершение повторных преступлений по ст. 264.1 УК РФ, как правило, не влечёт для виновных более строгую ответственность», — отмечается в пояснительной записке.

