«Я поручился за Максима Львовича. За всю историю моей деятельности я поручался за всех депутатов. Человек попал в беду, и пока работают правоохранительные органы, надо сделать так, чтобы это не отразилось на его судьбе. Другое дело: всегда надо думать о своей репутации и не надо шарахаться по непонятным местам, ходить туда, куда не следует», — отметил Макаров. По его словам, он работает не только с депутатами, но и их помощниками и родителями. «У Максима Львовича замечательная мама. Она очень мудрый человек», — добавил глава парламента. Он пожелал Резнику, чтобы ситуация разрешилась.
Спикер парламента Петербурга Макаров — о депутате Резнике: «Человек попал в беду»
Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал «наркотическое дело» депутата Резника
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал домашний арест депутата Максима Резника, обвиняемого по уголовному делу о наркотиках. Глава Законодательного собрания напомнил, что хоть они являются политическими оппонентами, но человеческое отношение никто не отменял.
Напомним, 17 июня депутата Максима Резника задержали в загородном доме в Ленинградской области. В квартире, где на карантине находится его супруга, и в квартире матери провели обыски. По итогам изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. Самому Резнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. По данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма, высушенное при температуре +110 °С, 9 марта проследовал к своему родственнику Ивану Дорофееву на набережную канала Грибоедова, д. 144, пом. 4-Н, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия сотрудников полиции для обыска. Сторонники Резника считают дело политическим. Защитник Дорофеева заявлял, что на его подзащитного оказывают давление.
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