Спикер парламента Петербурга Макаров — о депутате Резнике: «Человек попал в беду»

«Я поручился за Максима Львовича. За всю историю моей деятельности я поручался за всех депутатов. Человек попал в беду, и пока работают правоохранительные органы, надо сделать так, чтобы это не отразилось на его судьбе. Другое дело: всегда надо думать о своей репутации и не надо шарахаться по непонятным местам, ходить туда, куда не следует», — отметил Макаров. По его словам, он работает не только с депутатами, но и их помощниками и родителями. «У Максима Львовича замечательная мама. Она очень мудрый человек», — добавил глава парламента. Он пожелал Резнику, чтобы ситуация разрешилась.