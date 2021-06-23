Шойгу: НАТО стал союзом для сдерживания России и Китая

НАТО стал глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого — сдерживание России и Китая. Об этом на Московской конференции по международной безопасности 23 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», — считает глава Минобороны.
Он также оценил ситуацию в Европе как в целом «взрывоопасную», что требует некоторых шагов по ее деэскалации. Россия ранее предложила ряд таких мер, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения.
По словам Шойгу, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия — НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях, а некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.
«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе», — сказал он в подтверждение своей мысли.
Минобороны проводит с 22 по 24 июня девятую по счету Московскую конференцию по международной безопасности. На ней же директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы создают компьютерные игры, чтобы привлечь молодежь в пандемию.