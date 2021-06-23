Шойгу: НАТО стал союзом для сдерживания России и Китая

НАТО стал глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого — сдерживание России и Китая. Об этом на Московской конференции по международной безопасности 23 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», — считает глава Минобороны.



Он также оценил ситуацию в Европе как в целом «взрывоопасную», что требует некоторых шагов по ее деэскалации. Россия ранее предложила ряд таких мер, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения.

