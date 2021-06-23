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Шойгу: НАТО стал союзом для сдерживания России и Китая

НАТО стал глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого — сдерживание России и Китая. Об этом на Московской конференции по международной безопасности 23 июня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», — считает глава Минобороны.

Он также оценил ситуацию в Европе как в целом «взрывоопасную», что требует некоторых шагов по ее деэскалации. Россия ранее предложила ряд таких мер, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения.

По словам Шойгу, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия — НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях, а некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе», — сказал он в подтверждение своей мысли.

Минобороны проводит с 22 по 24 июня девятую по счету Московскую конференцию по международной безопасности. На ней же директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы создают компьютерные игры, чтобы привлечь молодежь в пандемию.

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Комментарии (11)

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Рукалицо. Лучше бы свои табуретки делал. Официально, господин опереточный генералиссимус Шойгу, Красная армия, Советская Армия, Варшавский договор, Российская армия настроены мирнее пацифиста. И бронепоезд на запасном пути ржавеет. Она бы с удовольствием самораспустилась, но ей приходится сдерживать НАТО, а ныне грузинов и хохлов. Она существует исключительно для сдерживания, а если кто говорил и говорит, что НАТО существует для сдерживания Российской армии - тот иностранный агент и провокатор, очернитель мирной политики партии.
Kit.
А ведь правильное слово подобрал. Именно сдерживания.
Skazochny
забавный оленевод
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