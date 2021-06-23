Директор ФСБ: Террористы создают компьютерные игры для привлечения молодежи в пандемию

В Интернете создана целая инфраструктура, «производящая» будущих террористов. Об этом 23 июня заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.



Он подчеркнул, что в особой группе риска находится молодежь. «Психологическая обработка ведётся в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр», — пояснил Бортников.



«Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов», — добавил директор ФСБ.

