FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +28
73.17р87.07р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
33
Печать

Директор ФСБ: Террористы создают компьютерные игры для привлечения молодежи в пандемию

В Интернете создана целая инфраструктура, «производящая» будущих террористов. Об этом 23 июня заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в особой группе риска находится молодежь. «Психологическая обработка ведётся в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр», — пояснил Бортников.

«Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов», — добавил директор ФСБ.

По его словам, надо совершенствовать законы, которые ограждают молодежь от идеологии насилия. «Оказавшаяся предоставленной сама себе в самоизоляцию, молодежь часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ», — заявил Бортников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

kagemusha
Уважаемый генерал слил несколько каток в контру за спец.наз и ему стало очень обидно))
SERGEY111
Оказывается я когда играл в Medal of Honor и в Call of Duty положив не одну тысячу фашистких вражин и освободив Союз и Европу я получается воевал на стороне экстремистов и террористов - вот это да , совсем нафталин на жаре потек у деятелей .
artistdmisha
ROBLOX - зло 👹
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний