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Резкий маневр Toyota отправил Renault на заправку на Приморском шоссе. Момент ДТП снял очевидец

Второе за день ДТП с полетом автомобиля в щит АЗС произошло в Петербурге

Второе ДТП с полетом автомобиля на заправку произошло 23 июня в Приморском районе Петербурга. На этот раз столкновения со щитом водителю удалось избежать.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе легковой автомобиль Toyota отправил кроссовер Renault в АЗС «Газпромнефть». На записи с регистратора видно, что водитель «Тойоты» внезапно решил свернуть на заправку из крайнего левого ряда, и для ехавшего в крайнем правом водителя «Рено» это оказалось сюрпризом. Судя по видео, тот попытался уйти от столкновения и заскочил на газон, едва не врезавшись в информационный щит с ценами.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Похожее ДТП произошло около часа ночи 23 июня в Невском районе города. На пересечении проспекта Большевиков и улицы Новосёлов столкнулись Volkswagen Polo и Mercedes E220. «Мерседес» отбросило в щит у заправки. Оба водителя пострадали, а пассажирка «Фольксвагена» скончалась в скорой.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Как же я ненавижу рено, подумало водило тойоты.
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