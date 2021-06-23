Второе ДТП с полетом автомобиля на заправку произошло 23 июня в Приморском районе Петербурга. На этот раз столкновения со щитом водителю удалось избежать.



Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском шоссе легковой автомобиль Toyota отправил кроссовер Renault в АЗС «Газпромнефть». На записи с регистратора видно, что водитель «Тойоты» внезапно решил свернуть на заправку из крайнего левого ряда, и для ехавшего в крайнем правом водителя «Рено» это оказалось сюрпризом. Судя по видео, тот попытался уйти от столкновения и заскочил на газон, едва не врезавшись в информационный щит с ценами.