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«Мерседес» улетел в щит с ценами на АЗС после столкновения с «Поло». Погибла женщина

Один человек скончался и двое пострадали в ночном ДТП в Петербурге

Смертельное ДТП произошло в Невском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью.

«Фольксваген Поло» и «Мерседес Е220» столкнулись 23 июня около часа на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новосёлов. Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Мерседес» отбросило в информационный щит у заправки.

По предварительным данным «Фонтанки», 52-летний водитель «Фольксвагена», поворачивая с Большевиков налево на Новосёлов, не пропустил «Мерседес» под управлением 34-летнего мужчины, который двигался прямо по Большевиков.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

44-летняя пассажирка «Поло», судя по всему — супруга водителя, скончалась в карете скорой помощи. Пострадали и оба водителя. Их увезли в Елизаветинскую больницу: мужчину из «Поло» в тяжёлом состоянии, а из «Мерседеса» — в состоянии средней степени тяжести.

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В «ДТП и ЧП» добавляют, что в «Фольксвагене» ехали муж и жена, «их сильно зажало, у женщины перелом шеи». «Мерседес» якобы двигался «на очень большой скорости», а водитель «Поло» не заметил его.

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Комментарии (14)

мухомор
слепошарые всегда оправдываются скоростью встречного.
под меня так газелька грузовичкоф повернула. тоже втирал инспектору про мою третью скорость, которую я набрал за 70 метров от начала движения.
в отсутствие включённых фар или ДХО на мерсе я не верю. а их в любом случае видно и на 40 и на 60 и на 100. на большей скорости поло просто разорвало бы.
265056402
не совсем удачно про фары, идея, что раз лётчиков ничем не остановить, то надо сделать заметными, а может и машину придушить, как сейчас мощность двигателя программно уменьшают.
Может быть, автопилоты начнутся не с вождения, а с жуткого верещания волителю, что скоро что-то будет
265056402
видел схожую аварию, и там тоже поло разломали. Можно спорить о нарушениях, но очень может быть заметил, но не успел среагировать. Мерседесам и поршам в принципе не нужен водитель, надо выпускать с ассистентом вождения и фарами как у танка и с сиреной как у корабля
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