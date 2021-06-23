«Фольксваген Поло» и «Мерседес Е220» столкнулись 23 июня около часа на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новосёлов. Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Мерседес» отбросило в информационный щит у заправки.
По предварительным данным «Фонтанки», 52-летний водитель «Фольксвагена», поворачивая с Большевиков налево на Новосёлов, не пропустил «Мерседес» под управлением 34-летнего мужчины, который двигался прямо по Большевиков.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
44-летняя пассажирка «Поло», судя по всему — супруга водителя, скончалась в карете скорой помощи. Пострадали и оба водителя. Их увезли в Елизаветинскую больницу: мужчину из «Поло» в тяжёлом состоянии, а из «Мерседеса» — в состоянии средней степени тяжести.
В «ДТП и ЧП» добавляют, что в «Фольксвагене» ехали муж и жена, «их сильно зажало, у женщины перелом шеи». «Мерседес» якобы двигался «на очень большой скорости», а водитель «Поло» не заметил его.