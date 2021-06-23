«Фольксваген Поло» и «Мерседес Е220» столкнулись 23 июня около часа на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новосёлов. Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Мерседес» отбросило в информационный щит у заправки.



По предварительным данным «Фонтанки», 52-летний водитель «Фольксвагена», поворачивая с Большевиков налево на Новосёлов, не пропустил «Мерседес» под управлением 34-летнего мужчины, который двигался прямо по Большевиков.

