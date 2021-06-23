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Ещё один регион пополнил список тех, где действует обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан введена на Кубани. Соответствующее постановление выпустило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 23 июня.

«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии», — цитирует документ РИА Новости.

В список категорий граждан, которые должны сделать прививку от ковида, вошли также работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

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Комментарии (17)

Клинворд
Ещё один губер клал на закон и конституцию.
264527831
Любые мед процедуры должны проводиться по назначению и направлению врача. А тут получается, что назначение от чиновников, это системная «коррупция».
orlovandrei1986
а обязательное голосование за бункерного ещё не ввели? =) странно что Терешкова тупит... её бы сейчас на Луну... вместе с дедом...
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