Ещё один регион пополнил список тех, где действует обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан введена на Кубани. Соответствующее постановление выпустило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 23 июня.
«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии», — цитирует документ РИА Новости.
В список категорий граждан, которые должны сделать прививку от ковида, вошли также работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.