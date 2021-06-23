Два петербургских пенсионера отдали мошенникам почти 13 млн руб., а дама из военкомата написала лишнее в соцсети

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, накануне в полицию обратились мужчина 79 лет из Кировского района и женщина семью годами младше из Московского района. Оба пенсионера поделились хорошо знакомыми историями о звонке от якобы сотрудника банка, который рассказывает об огрехах в безопасности счетов.



Мужчина, спасая накопленное, опустошил счета не в одном банке и с конца апреля до середины мая перевёл в неизвестность 5,7 миллиона рублей. Женщина в течение недели в июне не только потеряла сбережения, но и влезла в кредит. Мошенникам она «подарила» почти 7,2 миллиона рублей.

