FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +28
73.17р87.07р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
11
Печать

Два петербургских пенсионера отдали мошенникам почти 13 млн руб., а дама из военкомата написала лишнее в соцсети

В Петербурге у пенсионеров выманили около 13 млн руб.

Обзвон пожилых жителей Петербурга продолжает приносить доход мошенникам, но в карман к горожанам лезут не только при «живом» общении.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, накануне в полицию обратились мужчина 79 лет из Кировского района и женщина семью годами младше из Московского района. Оба пенсионера поделились хорошо знакомыми историями о звонке от якобы сотрудника банка, который рассказывает об огрехах в безопасности счетов.

Мужчина, спасая накопленное, опустошил счета не в одном банке и с конца апреля до середины мая перевёл в неизвестность 5,7 миллиона рублей. Женщина в течение недели в июне не только потеряла сбережения, но и влезла в кредит. Мошенникам она «подарила» почти 7,2 миллиона рублей.

Заработать аферистам удаётся не только на прессинге по телефону. Во вторник заявление о хищении средств написала 70-летняя жительница улицы Чайковского. Она представилась сотрудницей отделения военного комиссариата в одном из районов и пожаловалась на неприятность: полагая, что переписывается во «ВКонтакте» с бывшей коллегой, лишилась почти 118 тысяч рублей. С (как позже выяснилось) взломанной страницы её учили, как вкладывать, чтобы заработать, и подсказывали возможности получить пособие. По указке виртуальной собеседницы женщина взяла кредит и в сообщении указала все данные банковской карты, с которой и списали деньги.

Корреспондентам «Фонтанки» также довелось пообщаться с телефонными аферистами. Отдать последнее убеждали из «канцелярии прокуратуры». Деньги в основном уходят на Украину, но и в Петербурге «банкирам» есть кому помогать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Rovesnik_Kommunizma
Федеральный адвокат, канцелярия генпрокуратуры, отдел безопасности центробанка, лейтенант фсб, газовщики, вирусологи ...
serglaz
можно, конечно, поиздеваться над облапошенными пенсами.
Можно вспомнить песенку "Пока живут на свете дураки,.."
Увы, к старости у большинства людей убывают и здоровье, и разум. Это неизбежно настигнет и молодых комментаторов((.
Следите за пожилыми родственниками, помогайте им, не давайте совершать ошибки.
Ну, а ментам - удачи в работе.
266071820
У меня нет сбережений, так ведь никто и не звонит... похоже, что работники банков сливают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний